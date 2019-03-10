Solskjaer için Molde'ye jest! 42 milyon...
Aralık ayında Molde'den apar topar ayrılıp Manchester United'ın 'geçici' menajeri olan Ole Gunnar Solskjaer için Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimi, Norveç kulübüne jest yapmaya hazırlanıyor.
Her şey bir telefonla başladı ve Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, sayısız kupa kazandığı Manchester United'dan "Gel, takımın başına geç!" çağrısı alınca apar topar Manchester'ın yolunu tuttu.
Molde'deki sözleşmesini feshedip gelen Solskjaer, Manchester'da 'geçici' olarak başladığı yolculuğu 'kalıcı' hale dönüştürmek üzere... 17 resmi maçta 14 galibiyet elde etti ve Paris'te, herkesin 'imkansız' dediği şeyi başarıp Devler Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı.
'Geçici' kontratın önümüzdeki haftalarda 'kalıcı' hale dönmesi bekleniyor ve bu durum gerçekleştiğinde Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimi, Norveç kulübüne 6 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 42 milyon TL) bir jest yapacak.
Molde'deki sözleşmesini fesheden Solskjaer, alacaklarından vazgeçtiği için 'normal şartlarda' bir fesih bedeli ödenmesi beklenmiyordu ama, Manchester United'ın 'jest' olarak bu parayı ödeyeceği İngiliz medyasına yansımış durumda...
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