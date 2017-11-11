Soldado'ya şok teklif! Devre arası...

FENERBAHÇE'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Roberto Soldado'ya ülkesinden teklif var. Bu sezon İspanya 2. Ligi'nde La Liga'ya yükselmek için çaba gösteren Osasuna, sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalıp 32 yaşındaki golcüyü resmen istedi. Devre arasında bu transferi gerçekleştirmek isteyen İspanyol ekibinin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama...

İlk etapta kiralama için rakam önermeyen Osasuna, La Liga'ya yükselmeleri durumunda Soldado için 4 milyon euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Fenerbahçe'den net bir yanıt gelmezken, taraflar yeniden görüşmek için randevulaştı.

Soldado, Real Madrid'de oynarken 2006-07 sezonunda kiralık olarak Osasuna forması giymiş, 41 maçta 12 gol-1 asistlik katkı yapmıştı. (A Spor)