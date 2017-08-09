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Soldado'ya coşkulu karşılama

Fenerbahçe Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı Villarrealli futbolcu Roberto Soldado, İstanbul'a geldi.

Hürriyet Haber
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İspanya'dan kalkan uçakla Atatürk Havaalanı'na gelen İspanyol golcü, bir grup Sarı-lacivertli taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Soldado, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak için buradayım. Geçen yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şu an hazırım! Hedefim çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak" dedi.

Roberto Soldado'nun yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Soldadoya coşkulu karşılama
Soldadoya coşkulu karşılama

SoldadoFenerabahçetransfer
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