Soldado'nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado evine dönüyor.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon La Liga'da büyük çıkış yapan Getafe'nin yolunu tutacağı belirtildi. İspanya'da ligin bitimine bir hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Getafe'nin, Soldado ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi.
Soldado, 2008- 2010 yıllarında Getafe formasını giymişti.
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