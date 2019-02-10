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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soldado'nun kaderi hakem raporunda

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Soldado'nun kaderi hakem raporunda

Kayserispor maçında hakem Alper Ulusoy’a ‘f..k off’ dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Fenerbahçeli Soldado’nun ceza miktarı Ulusoy’un raporuna bağlı.

Raporda sadece bu ifade yer alıyorsa, 1 maç ceza gelecek ve Beşiktaş derbisinde oynayacak. PFDK, daha önceki emsallerde ‘f..k off’ söylemini hakaret değil, ‘hadi oradan’ anlamında kullanıldığına kanaat getirmiş ve aynı sözü sarf eden Emre Belözoğlu, Gökhan Töre ve İslam Slimani’nin dosyaları bu kapsamda değerlendirilmişti.

YANAL'IN BİTMEYEN KABUSU

Ligde Ersun Yanal yönetimindeki 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı lacivertliler; BB Erzurum, Bursa ve Kayseri sınavlarında 87’den sonra yediği gollerle puan ya da puanlar yitirdi. Kupadaki Ümraniye maçlarında yenen goller de 82 ve 89’da geldi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde genelde son dakikalarda yediği gollerle kayıp yaşadı. Yanal’lı sarı lacivertli takım, Süper Lig’deki 6 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası son 16 turunda da Ümraniye’ye her iki maçta 1-0 yenilerek elendi.

Fenerbahçe’nin bu süreçte puan kaybettiği BB Erzurum (2-2), Bursa (1-1) ve Kayseri (0-1) karşılaşmalarında rakiplerin golleri 87. dakikadan sonra geldi. BB Erzurum’un 90+2’de Thy, Bursa’nın 90’da Aytaç ve Kayseri’nin 87’de Kravets’le bulduğu goller, sarı lacivertlilere 5 puan kaybettirdi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Ümraniyespor karşılaşmalarının ilkinde Yasir (Dk. 82), ikincisinde ise Leandro’nun (Dk. 89) golleriyle mağlup oldu.

Öte yandan Fenerbahçe’de İ.M. Kayserispor maçının hakemi Alper Ulusoy’a yönelik tepkiler sürerken, yönetimin son haftalarda yaşanan hakem hataları nedeniyle bir basın toplantısı yapmaya hazırlandığı belirtildi. Özellikle Kayserisporlu Mensah ve Şamil’e kart gösterilmemesine isyan eden yöneticiler, salı günü düzenleyecekleri basın toplantısında son 4-5 haftadaki hakem hatalarını görüntülü olarak anlatacak.

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