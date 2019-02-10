Soldado'nun kaderi hakem raporunda
Kayserispor maçında hakem Alper Ulusoy’a ‘f..k off’ dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Fenerbahçeli Soldado’nun ceza miktarı Ulusoy’un raporuna bağlı.
Raporda sadece bu ifade yer alıyorsa, 1 maç ceza gelecek ve Beşiktaş derbisinde oynayacak. PFDK, daha önceki emsallerde ‘f..k off’ söylemini hakaret değil, ‘hadi oradan’ anlamında kullanıldığına kanaat getirmiş ve aynı sözü sarf eden Emre Belözoğlu, Gökhan Töre ve İslam Slimani’nin dosyaları bu kapsamda değerlendirilmişti.
YANAL'IN BİTMEYEN KABUSU
Ligde Ersun Yanal yönetimindeki 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı lacivertliler; BB Erzurum, Bursa ve Kayseri sınavlarında 87’den sonra yediği gollerle puan ya da puanlar yitirdi. Kupadaki Ümraniye maçlarında yenen goller de 82 ve 89’da geldi.
Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde genelde son dakikalarda yediği gollerle kayıp yaşadı. Yanal’lı sarı lacivertli takım, Süper Lig’deki 6 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası son 16 turunda da Ümraniye’ye her iki maçta 1-0 yenilerek elendi.
Fenerbahçe’nin bu süreçte puan kaybettiği BB Erzurum (2-2), Bursa (1-1) ve Kayseri (0-1) karşılaşmalarında rakiplerin golleri 87. dakikadan sonra geldi. BB Erzurum’un 90+2’de Thy, Bursa’nın 90’da Aytaç ve Kayseri’nin 87’de Kravets’le bulduğu goller, sarı lacivertlilere 5 puan kaybettirdi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Ümraniyespor karşılaşmalarının ilkinde Yasir (Dk. 82), ikincisinde ise Leandro’nun (Dk. 89) golleriyle mağlup oldu.
Öte yandan Fenerbahçe’de İ.M. Kayserispor maçının hakemi Alper Ulusoy’a yönelik tepkiler sürerken, yönetimin son haftalarda yaşanan hakem hataları nedeniyle bir basın toplantısı yapmaya hazırlandığı belirtildi. Özellikle Kayserisporlu Mensah ve Şamil’e kart gösterilmemesine isyan eden yöneticiler, salı günü düzenleyecekleri basın toplantısında son 4-5 haftadaki hakem hatalarını görüntülü olarak anlatacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle