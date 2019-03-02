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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.03.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Soldado'dan transfer yanıtı!

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Soldado'dan transfer yanıtı!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, “Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık” dedi.

Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Müsabakada 1 gol atan İspanyol forvet Soldado müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın reaksiyon göstermeyi başardığını belirten tecrübeli futbolcu, “Çok istekli girdiğimiz karşılaşmaydı ama erken gol gördük. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir akşamda maça başladık. Bu haftada golü gördükten sonra devreye öne girmeyi başardık. Çok fazla geliştirmemiz gereken şeyler var. Hepimizin bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin bir adım daha fazla atması gerekiyor. Devre arasına 2-1 önde ve rakipten 1 kişi fazla girdik. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çok kolay şekilde kendimizi sıkıntı sokacak duruma girdik. Çok acı çekiyoruz ondan sonra. Bu duruma getirdikten sonra bir penaltı oldu lehimize ve maçı kazandık. Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım”

Geleceği hakkında konuşan Soldado, “Benim için gelecek önümüzdeki haftaki maç demek. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Takıma nasıl katkı veririm haftaya bunları düşünüyorum. Şu anda bireysel düşüneceğim durumda değilim, takımımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Takım arkadaşlarıma katkı vermek zorundayım. Hocamızın beni beğenmesi mecburiyetindeyim. 4 ay acı çektiğim bir dönem bıraktım. Sahada olmaktan şu anda keyif alıyorum. Umarım aynı şekilde devam eder” dedi.

Kontratıyla ilgili bir uzatma opsiyonu var mı şeklinde sorulan soruya cevap veren Soldado, “Bu durum doğru değil” diye cevapladı.

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