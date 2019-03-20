Soldado'dan sözleşmesindeki madde hakkında açıklama: İmkansız
Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, çok tartışılan sözleşmesiyle ilgili açıklamayı yaptı.
Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Soldado kontratının uzatılması konusuyla ilgili, "Yeni sözleşme konusunda kulüple bir görüşmemiz olmadı. Benimle iletişime geçilirse konuşuruz. Sözleşmemin otomatik olarak uzama şartının devreye girmesi imkansız, o kadar maç kalmadı. Sözleşmede böyle bir madde var, bu doğru." açıklamasını yaptı.
Soldado'nun açıklamaları şöyle:
- Ligin en güzel kısmı kaldı, yüzde yüzümüzde olmak mecburiyetindeyiz. Yeni sözleşmeyle ilgili herhangi bir görüşme olmadı.
- Şu an için benimle bir görüşme yapılmadı. Benimle iletişime geçilirse gerekli görüşmeler yapılır.
- Yeni sözleşme ile ilgili yönetimle bir konuşma olmadı. Eğer benimle iletişime geçilirse, ondan sonra bir açıklama yapabilirim. Opsiyon maddesi vardı ama şu anda maçları saydığımızda, otomatik uzaması mümkün değil"
- Ersun hocanın aramıza katılmasıyla birlikte radikal değişiklikler oldu. Oyuncular daha iyi performans göstermeye başladılar. Takım halinde daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Özellikle ligin son haftalarında iyi bir performans gösterdik. Bunu da sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz.
- Sezon başındaki durumdan keyif alamıyordum. Ersun hoca gelişiyle bana hayat verdi diyebilirim.
- Amacım goller atmak, takıma destek vermek. Şu an son derece keyifliyim. Ailem de şu an burada mutlu. Geleceğimle ilgili onlarla birlikte karar vermemiz gerekiyor.
- Kafamızda çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Esas önemli olan bireysel olarak güvenimizin artmasıydı. Herkes kendini daha iyi hissetmeye başladı. Fiziksel olarak da rakiplerimizden daha iyi olduğumuzu görüyoruz.
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