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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
20.03.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Soldado'dan sözleşmesindeki madde hakkında açıklama: İmkansız

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Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, çok tartışılan sözleşmesiyle ilgili açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Soldado kontratının uzatılması konusuyla ilgili, "Yeni sözleşme konusunda kulüple bir görüşmemiz olmadı. Benimle iletişime geçilirse konuşuruz. Sözleşmemin otomatik olarak uzama şartının devreye girmesi imkansız, o kadar maç kalmadı. Sözleşmede böyle bir madde var, bu doğru." açıklamasını yaptı.

Soldado'nun açıklamaları şöyle:

- Ligin en güzel kısmı kaldı, yüzde yüzümüzde olmak mecburiyetindeyiz. Yeni sözleşmeyle ilgili herhangi bir görüşme olmadı.

- Şu an için benimle bir görüşme yapılmadı. Benimle iletişime geçilirse gerekli görüşmeler yapılır.

- Yeni sözleşme ile ilgili yönetimle bir konuşma olmadı. Eğer benimle iletişime geçilirse, ondan sonra bir açıklama yapabilirim. Opsiyon maddesi vardı ama şu anda maçları saydığımızda, otomatik uzaması mümkün değil"

- Ersun hocanın aramıza katılmasıyla birlikte radikal değişiklikler oldu. Oyuncular daha iyi performans göstermeye başladılar. Takım halinde daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Özellikle ligin son haftalarında iyi bir performans gösterdik. Bunu da sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz.

- Sezon başındaki durumdan keyif alamıyordum. Ersun hoca gelişiyle bana hayat verdi diyebilirim.

- Amacım goller atmak, takıma destek vermek. Şu an son derece keyifliyim. Ailem de şu an burada mutlu. Geleceğimle ilgili onlarla birlikte karar vermemiz gerekiyor.  

- Kafamızda çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Esas önemli olan bireysel olarak güvenimizin artmasıydı. Herkes kendini daha iyi hissetmeye başladı. Fiziksel olarak da rakiplerimizden daha iyi olduğumuzu görüyoruz.

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Soldadodan sözleşmesindeki madde hakkında açıklama: İmkansız

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