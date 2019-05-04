Soldado'dan öz eleştiri: "Ders çıkardık..."
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Maçın ardından öz eleştiri yapan İspanyol golcü, "İşimizin zorlaşabileceği bir karşılaşmaydı. Bizim için son derece belirleyici bir mücadele olacaktı. Ya aşağılarla mücadele edecektik ya da biraz daha nefes alacaktık. Golü yediğimizde de asla pes etmedik. Bu akşam golleri attık ve 3 puanımızı aldık. Sözleşmesi biten birçok oyuncu var ama onlar da her zaman elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu duruma neden geldiğimizin bir çok sebebi var. Kendi kaderimizi belirlemek için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden bu sonuçları sözleşmesi biten oyuncuların çok olmasına bağlamıyorum. Sezon başında oyuncular değişti, hoca değişiklikleri yaşadık. Ancak bu seneden birçok ders çıkardık." diye konuştu.
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