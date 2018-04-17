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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
17.04.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Soldado'dan büyük fedakarlık! Derbide...

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Soldado'dan büyük fedakarlık! Derbide...

Soldado, ağrılarına rağmen Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. İspanyol yıldızın fedakarlığı, 2-1’lik galibiyette önemli rol oynadı.

Aykut Kocaman, sürpriz bir şekilde Galatasaray derbisiyle birlikte Fernandao’yu yanına çekip Roberto Soldado’yu 11’de görevlendirmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, hem performansı hem de golleriyle hocasının bu güvenini boşa çıkartmadı. Soldado, Sivas maçından önce idmanda bir sakatlık yaşadı.

Baldırında ağrısı bulunan İspanyol oyuncu, buna rağmen ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Sivas’ta takımını yalnız bırakmadı. Oynamak istediğini Kocaman’a ileten 33 yaşındaki forvet, fedakarlık yaparak yine 11’de sahaya çıktı. Soldado, belki kendisi gol sevinci yaşamadı ancak 33. dakikada içeriye çevirdiği top Medjani’ye çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Soldado’nun fedakârlığı, alınan kritik galibiyette önemli rol oynadı.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Derbide dinlenebilir

Soldado’nun durumu şu anda daha iyi. Ancak Aykut Kocaman, perşembe günü kupada oynanacak Beşiktaş maçında öğrencisini daha fazla riske etmemek için dinlendirebilir. Ligde kalan 5 haftayı düşünen Kocaman, kupa derbisinde formayı Fernandao’ya verebilir. Başarılı teknik adam, bu konuda aceleci davranmıyor. Aykut Kocaman, yarın yapılacak son antrenmanın ardından Soldado’nun durumuna göre karar verecek. (Fanatik)

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