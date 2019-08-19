Soldado La Liga'yı salladı! 1 gol, 1 asist...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve ayrılık kararı alınan Roberto Soldado, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Fenerbahçe’den Granada’ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı.
Sezona harika bir başlangıç İspanyol golcü, eski takımı Villarreal ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
4-4 sona eren karşılaşmada ev sahibi takımın en etkili oyuncusu olan Soldado Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal’in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga’da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.
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