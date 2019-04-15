Soldado cezalı forvet kalmadı
Fenerbahçe'de 1-1'lik Galatasaray derbisinin ardından forvet sıkıntısı yaşanıyor.
Kart sınırındaki isimlerden Soldado, 90. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol oyuncu, önümüzdeki hafta kritik Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.
Slimani’nin kadro dışı, Frey’in sakat olduğu Fenerbahçe’de orijinal bölgesi forvet olan futbolcu kalmazken, teknik direktör Ersun Yanal’ın elinde iki alternatif gözüküyor. Bunlar, Galatasaray karşısında sonradan oyuna giren Ayew ve Alper Potuk.
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