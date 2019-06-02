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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Soldado ayrılığı Twitter'dan açıkladı!

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Soldado ayrılığı Twitter'dan açıkladı!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli ekibe veda etti.

Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı!  İşte İspanyol futbolcunun yaptığı o paylaşım:

Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye’nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişini tamda olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşılaştınız, en iyisini yapabilmek için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ayrı ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe’nin geleceğinin çok parlak olacağından şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!.” 

Roberto Soldado'nun Fenerbahçe kariyerinde 59 maça çıktı. Bu maçlarda 19 gol atıp 9 asist yapmayı başardı.

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Soldado ayrılığı Twitterdan açıkladı

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Soldado bir dönem Premier Lig'de Tottenham forması giymişti...

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