Solari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!
Marca'nın haberine göre, Real Madrid teknik patronu Santiago Solari, son oynanan Alaves maçında görev vermediği Lucas Vazquez'i El Clasico'ya özel olarak hazırlıyor.
İspanyol Marca'nın haberine göre; Santiago Solari, sol bekte ileri geri çalışan Jordi Alba'ya engel olmak ve hücum tehdidi oluşturmak için Lucas Vazquez'i kullanacak.
Solari göreve geldikten sonra 14 maça ilk 11'de başlayan Vazquez, 1.100 dakikanın üzerinde sahada kalmayı başardı.
Santiago Solari, geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-0 kazanılan Alaves maçında Lucas Vazquez'e görev vermemişti. Bu kararı, oyuncusunu Barcelona maçına daha diri tutmak için aldığı vurgulandı.
Karim Benzema'nin '9 numara' olarak başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Vazquez ve Benzema'ya partner olacak üçüncü isim için de üç oyuncunun savaştığı belirtildi: Vinicius, Bale ve Marco Asensio.
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