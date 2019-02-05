Solari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSolari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!
GeriFutbol Solari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
05.02.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Solari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Solari'nin El Clasico'daki en büyük kozu Lucas Vazquez!

Marca'nın haberine göre, Real Madrid teknik patronu Santiago Solari, son oynanan Alaves maçında görev vermediği Lucas Vazquez'i El Clasico'ya özel olarak hazırlıyor.

İspanyol Marca'nın haberine göre; Santiago Solari, sol bekte ileri geri çalışan Jordi Alba'ya engel olmak ve hücum tehdidi oluşturmak için Lucas Vazquez'i kullanacak.

Solari göreve geldikten sonra 14 maça ilk 11'de başlayan Vazquez, 1.100 dakikanın üzerinde sahada kalmayı başardı.

Santiago Solari, geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-0 kazanılan Alaves maçında Lucas Vazquez'e görev vermemişti. Bu kararı, oyuncusunu Barcelona maçına daha diri tutmak için aldığı vurgulandı.

Karim Benzema'nin '9 numara' olarak başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Vazquez ve Benzema'ya partner olacak üçüncü isim için de üç oyuncunun savaştığı belirtildi: Vinicius, Bale ve Marco Asensio.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,60
    2181kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karşıyaka’nın yeni gözdesi Özgür Güler!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirdiği futbolcular açıklandı

Visca: 'Hedef şampiyonluk! Robinho beni onurlandırdı...'

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirdiği futbolcular açıklandı