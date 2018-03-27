Sol kanada İspanyol Boğası! Nagatomo giderse...
Galatasaray’ın transfer listesine eklediği İspanyol sol bek, Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo dışında teklif götürdüğü sol bek Juan Bernat'dan haber var... İspanyol sol bek Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sıcak baktığını ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini belirtti. Takım arkadaşı Franck Ribery'den de Galatasaray hakkında bilgi alan Bernat'ın, olumlu dönüş aldığı ve sezon sonu için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.
BİR KEZ MİLLİ OLDU
Juan Bernat bu sezon Bayern Münih ile 7 lig maçına çıktı ve 540 dakika süre aldı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu bu süre zarfında gol üretemedi. 1 kez İspanyol Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı.
Galatasaray, Nagatomo transferini bitiremezse Bernat'ı renklerine bağlayacak. (Takvim)
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