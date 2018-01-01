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Sol beke Lawrence iddiası

Fenerbahçe’nin New York Red Bulls’ta oynayan 25 yaşındaki Jamaikalı oyuncuyu almak için çabaladığı belirtiliyor.

Hürriyet Haber
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BU sezon sol bekte ciddi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin, bunu, Jamaikalı Kemar Lawrence ile çözmek istediği ileri sürüldü.

Amerikan Major League Soccer akibi New York Red Bulls’ta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, performansı ile bir çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

MONACO VE DİĞER TALİPLİLER

Bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistle oynadı. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor.

Kemar Lawrence, Monaco, Rubin Kazan ve West Ham United gibi ekiplerin de radarına girdi.

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