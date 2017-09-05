Sol bek transferinde flaş gelişme!

Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da sol bek transferi için hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi Facebook canlı yayınına katılan Galatasaray Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılıların sol bek transferi konusundaki son gelişmeleri aktardı. Galatasaray'da Asamoah defterinin kapanmadığını belirten Küçük, bu transferin devre arasında ya da gelecek sezon sonu bitirilmek istendiğini söyledi. Galatasaray Muhabirimiz ayrıca, menajerler tarafından önerilen Tagliafico, Baba Rahman ve Kenedy için ise sarı kırmızılıların olumsuz görüş belirttiğini ifade etti.