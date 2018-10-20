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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
20.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Şoke eden itiraf... 400 basketbolcuya taciz!

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Şoke eden itiraf... 400 basketbolcuya taciz!

ABD'nin Iowa eyaletinde ünlü bir genç takım koçu, 400 erkek basketbolcuya cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamalarını kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaletinde tanınmış bir basketbol koçu, uzun yıllar boyunca eski oyuncuları, onların arkadaşları ve farklı genç sporcular da dahil en az 400 çocuğu cinsel istismara uğrattığını kabul etti.

42 yaşındaki Greg Stephen, sosyal medyada birçok erkek ve kız çocuğunu canlı yayın yapmak için kandırdığı gibi turnuvalarda oyuncuları gizlice kameraya aldı. Ayrıca oyuncuları uyurken çıplak şekilde görüntülemeye çalıştı. Stephen, Mart ayında tutuklandı ve Iowa’da bu büyük bir şok yarattı.

Stephen, 400 farklı küçük çocuk adında bir disk sürücüsü olduğunu kabul etti. Bu diskte her biri 9 ve 17 yaşları arasındaki çocuklar için görevini kötüye kullanarak elde ettiği fotoğraflar ve videolar bulunduğu belirtiliyor.

Şoke eden itiraf... 400 basketbolcuya taciz

Bazı görüntüler, Stephen’ın otellerde banyolara gizlice yerleştirdiği cihazlardan elde edilmiş ve erkeklerin soyunma ve duş alma anlarından oluşuyor. Bu görüntüleri kaydeden cihazlar, banyo havlu kancası ve duman dedektörü şeklinde tasarlanmıştı. Stephen, uyuyan çocukların pantolonlarını indirerek de kayıtlar almış.

Yaptıkları ve planladıkları, eski kayınbiraderi Vaughn Ellison’ın Stephen’ın evinde bulduğu bir kayıt cihazından sonra ortaya çıktı. Ellison, cihazın içinde gördüğü erkek videoları sonrası polise gitti.

Stephen’ın avukatları, Ellison’ın cihazı yasa dışı şekilde ele geçirmesinden dolayı kanıtların geçerli olamayacağını iddia etti. Fakat yargıç, bu ayın başlarında bu iddiayı reddetti. Yine de Stephen’ın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Eğer Stephen’ın itirazı kabul olmazsa en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak ve bu sürede de henüz sonuçlanmamış 180 adet davası olacak ki Stephen’ın bu süreci de hapiste geçirecek.

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