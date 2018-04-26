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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Sokak futbolu Neymar Jr's Five ile canlanıyor

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Sokak futbolu Neymar Jr's Five ile canlanıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvasının Türkiye ayağı başlıyor. 62 ülkede 100 bin’i aşkın gencin katılımıyla gerçekleşecek ve futbolseverleri eski günlere götürecek Neymar Jr’s Five’ın elemeleri, 2-6 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek.

Sokak futbolu, hem geçmiş günlere dönmek isteyenler, hem de şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri dönüyor. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’ın 2018 sezonu başlıyor. Geçtiğimiz sene 53 ülkede 27 bin 108 takımın katıldığı, 100 binden fazla oyuncunun da ter döktüğü organizasyona kayıtlar başladı. Dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.neymarjrsfive.com adresinden hayallerine adım atabiliyor.

ELEMELER İSTANBUL’DA

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin adresi Neymar Jr’s Five’da elemeler İstanbul’da olacak. 2-6 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’ndeki elemeler sonucunda finallere katılacak takımlar belli olacak. Finallerden birinci çıkacak takım ise Neymar Jr, Gabriel Jesus, Fernandinho gibi yıldızların da forma giydiği Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatı yakalayacak. Neymar Jr’s Five Dünya Finali, 21 Temmuz’da Brezilya’da düzenlenecek.

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NEYMAR JR ENSTİTİSÜ NEDİR?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu  geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstititü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek futbol gibi hizmetler veriyor.

TURNUVADA CENTİLMENLİK DIŞINDA KURAL YOK

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr’s Five’ta centilmenlik dışında kural yok. 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

 

 

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