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Şok! Ünlü futbolcuya hapis cezası

Ricardo Carvalho, vergi kaçırdığı gerekçesi ile suçlu bulunup, 7 ay hapis ve yaklaşık 143 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet Haber
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Futbol hayatına Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de devam eden Ricardo Carvalho'ya vergi kaçakçılığı suçlamasından 7 ay hapis cezası verildi.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de forma giydiği sırada, imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.

Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti. (NTV)

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