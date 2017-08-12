Şok sözler! Orman mikrofonlara konuşmayı...

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçen yıl Eto'o transferi konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği Şampiyonluk Galası'nda yaptığı “Bizim kulüplerle sıkıntımız olur, camialarla olmaz” sözlerine cevap verdi.

Öztürk, “Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama öyle bir söylem bile gereksiz. Gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tabi Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için öyle şeyler oluyor” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk, geçen yıl Eto'o transferi konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği Şampiyonluk Galası'nda yaptığı, “Bizim kulüplerle sıkıntımız olur, camialarla olmaz” sözlerine cevap veren Ali Şafak Öztürk, “Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama öyle bir söylem bile gereksiz. Gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tabi Fikret Orman mikrofonlara konuşmayı sevdiği için öyle şeyler oluyor. Söylediğim gibi burada baktığımızda Beşiktaş Kulübü’yle, camiasıyla bizim genel anlamda bir sıkıntımız yok ama yönetimsel faktörler olarak bazı sıkıntılar vardı, onları da dile getirdik” ifadelerini kullandı.

NE OLDU PEKİ ŞİMDİ?

Fikret Orman'ın Lens'in imza töreninden ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Süper Kupa'da yaşanan olaylardan dolayı ceza almaları halinde dünyayı ayağa kaldırırım” sözleri hakkında da konuşan Ali Şafak Öztürk, şunları söyledi:

“Bu kamuoyunun takdiridir. Herkes düşüneceğini düşünüyor söylemleriyle. Ne oldu şimdi ceza aldı Beşiktaş dünya ayağa kalktı mı, bir şey oldu mu? Ne gerek vardı böyle açıklamalara. Bazen kulüp yöneticileri etkileyebilmek için yapabiliyor böyle şeyleri. Bu durum Türk futbolunda çok olan bir durum.”