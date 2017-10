Şok sözler! Mourinho'yu da getirseniz nafile...

Ogün Temizkanoğlu, son günlerde gündeme bomba gibi düşen, 'Trabzonspor'a Ogün Temizkanoğlu sportif direktör oluyor' iddilarını da cevapladı.

Video Hakem ve yabancı kuralı!

Video Hakem konusu ve yabancı kuralı hakkında görüşlerini belirten Ogün Temizkanoğlu, "Ben Video Hakem'in futbolu öldüreceğini düşünmüyorum. Bunun tam aksine futbolumuza fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yabancı konusunda ise şunu savunuyorum. Eğer yabancı kuralı varsa belli kriterler olmalı. Türk futbolunun kalitesini yükseltmek istiyoruz o zaman kaliteli yabancılar almak zorundayız. Türk futbolcular kendilerini geliştirmedeği sürece bu kararlar her zaman alınacaktır. Tük futbolcusu kendisini geliştirmeli" dedi.

'İş futbolcuda bitiyor'

Trabzonspor'daki teknik direktör değişimi ve bu sezonki kötü tabloya da değinen Temizkanoğlu, "Bu takım üzerindeki düşüncem bu ekip gerçekten efsane diyebileceğimiz bir takımdı. İçeride ne oluyor onu bilemiyoruz. Ne olursa olsun. Şu andaki futbolcu kalitesi üst düzey bu sahaya yansıyor mu? Hayır. Bunu araştırmak lazım. Beklentiyi karşılamadığınız zaman Trabzonspor taraftarı üzülüyor. Sosa Beşiktaş'taki Sosa değil. Ben 'Yaşlandı formu düşüyor' söylemlerine katılmıyorum. Sosa'nın kalitesi ortada. Neden o verimi sağlayamıyor? Bunu araştırmak lazım. Sosa'nın sorunu bir an önce çözülmeli. Rıza Hoca'ya yardımcı olmamız lazım. Trabzonspor'a Mourinho da gelse, iş futbolcularda bitiyor. Futbolcuların artık taraftarın üzülmemesi gerektiğini bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'Göreve hazırım!'

Genç çalıştırıcı, 'Trabzonspor'a sportif direktör oluyor' iddialarına ise "Bir kere böyle bir şeyle anılmamız ve ismimizin konuşuluyor olması onur verici bir durum. Başkan Muharrem Usta şu anda yurt dışında, her şey onun tasarrufu. Göreve her zaman hazırım. Teklif gelirse de ,Ogün Temizkanoğlu'nu Ogün Temizkanoğlu yapan Trabzonspor'dur. Borcumuz daha bitmedi. Böyle bir teklif gelirse seve seve çalışırız. Şu an için herhangi bir resmi teklif gelmedi" diye konuştu.

Derbi yorumu!

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını terleten Ogün Temizkanoğlu, Derbide şu anda Galatasaray'ın favori olduğunu, içinden geçen sonucun ise beraberlik olduğunu dile getirdi. (Ajansspor)