Şok... Mahrez'in futbolu bıraktığı açıklandı!
Leicester City'nin başarılı sağ kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Facebook hesabından herkesi şok eden bir paylaşım yapıldı. Buna göre yıldız futbolcu, henüz 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Leicester City'nin başarılı sağ kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Facebook hesabından futbolu bıraktığını açıklaması dünya futbolunun gündemine bomba gibi düştü.
Mahrez'in Facebook hesabından yapılan açıklamada "Pek çok doktorla yaptığım görüşmelerin ardından futbolu bırakmaya karar verdim." ifadeleri kullanıldı.
Futbol kariyerinin sona erdiği yazılan Cezayirli kanat oyuncusunun mesajında "Şehirdeki herkese bana gösterdikleri saygı ve destek için teşekkür ederim." sözleri yer aldı.
Ne var ki henüz 27 yaşındaki Mahrez'in diğer sosyal medya hesaplarından böyle bir açıklamada bulunmamış olması, Facebook hesabının çalınmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili Mahrez'in yakınlarındansa henüz bir açıklama gelmedi. (Fanatik)
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