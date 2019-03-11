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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Şok iddia! Yanal'ın bahsettiği isim Eljif Elmas

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Şok iddia! Yanal'ın bahsettiği isim Eljif Elmas

Ersun Yanal'ın maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirdiği iddia edildi.

Ersun Yanal'ın "para ederken satalım" dediği Eljif Elmas, Cumartesi akşam 11'de başladığı Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin ilk yarıda el freni oldu. 28 kez topla buluşan genç oyuncu sahada kaldığı 45 dakikada 13 pas yaptı, sadece yüzde 53.9 isabet sağlayabildi.

Oyunda kaldığı süreçte uzun top atamayan, orta yapamayan, kilit pas veremeyen Eljif 5 top kaybetti. Fenerbahçe'de 90 dakika oyunda kalan Tolgay ile Moses 5'er kez top kaybetti.

Yanal maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirdi.

Eljif, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta oynamış ve takımına 1 gollük bir katkı sağlamıştı.

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Ortaya çıktı İkinci yarının puan durumuna göre...
Ortaya çıktı! İkinci yarının puan durumuna göre...
Şampiyonluk tezahüratı Yanal’ın toplantısını böldüMedipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında ev sahibi takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.
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Şok iddia Yanalın bahsettiği isim Eljif Elmas

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