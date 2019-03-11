Şok iddia! Yanal'ın bahsettiği isim Eljif Elmas
Ersun Yanal'ın maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirdiği iddia edildi.
Ersun Yanal'ın "para ederken satalım" dediği Eljif Elmas, Cumartesi akşam 11'de başladığı Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin ilk yarıda el freni oldu. 28 kez topla buluşan genç oyuncu sahada kaldığı 45 dakikada 13 pas yaptı, sadece yüzde 53.9 isabet sağlayabildi.
Oyunda kaldığı süreçte uzun top atamayan, orta yapamayan, kilit pas veremeyen Eljif 5 top kaybetti. Fenerbahçe'de 90 dakika oyunda kalan Tolgay ile Moses 5'er kez top kaybetti.
Yanal maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirdi.
Eljif, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta oynamış ve takımına 1 gollük bir katkı sağlamıştı.
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