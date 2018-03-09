Şok iddia! Buffon...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacak.
Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'un sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacağı iddia edildi.
Corriere della Sera'da yer alan habere göre 40 yaşındaki eldiven, çok yakın bir zamanda emekliye ayrıldığını basınla paylaşacak.
Haberde İtalya milli takımı teknik direktörü Luigi Di Biagio'nun "Buffon, İsveç'e Dünya Kupası play-off'unda elenen bir takımın parçası olmaktan daha iyi bir vedayı hak ediyor." sözlerine rağmen tecrübeli kalecinin kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
Buffon'un bu kararına gerekçe olaraksa genç oyuncuların önünü kesmek istememesi gösterildi.
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