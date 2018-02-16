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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.02.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Soğuğa meydan okuyacaklar

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Yılın en eğlenceli havuz partisi Red Bull Kar Havuzu zamanı geldi, çattı. 17 Şubat Cumartesi Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Kar Havuzu, 13.00’de başlayacak.

Organizasyonda genç oyuncu İlayda Akdoğan da kendisini serin sulara bırakacak. 4 derecede, farklı konseptlerle tasarlanan kostümlerle havuza atlayacak katılımcılar, Özlem Süer, Memet Güney, Çiçek Güney ve Mervan Tepelioğlu gibi isimlerin de yer aldığı jüri tarafından oylanacak.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyonda genç oyuncu İlayda Akdoğan da adrenaline katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.

Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK, İLAYDA AKDOĞAN HAVUZA ATLAYACAK

Red Bull Kar Havuzu jüri koltuğunda ise tanıdık birçok sima yer alacak. Oyuncu İlayda Akdoğan, oyun dünyasının önemli isimlerinden Mervan Tepelioğlu, moda tasarımcısı Özlem Süer ve snowboard sporcuları Çiçek ile Memet Güney katılımcıları oylayacak jüride yer alan isimlerden.

Oyuncu İlayda Akdoğan’a göre atlayış sırasındaki tavır ve düşüş çok önemli. Atlayışın orijinal olması gerektiğine değinen Akdoğan yarışmacıların yüz ifadesinin de önemli olduğu görüşünde. Akdoğan, tüyosunu "Geçen sene yarışmacıların en çok suya yaklaştığı anlarda yüzlerinin alacağı ifadeyi merak ediyordum. Havuza yaklaştıkça yüzlerinden 'Çok soğuk olacak' ifadesi okunuyordu. Bu sene buz gibi havuza atlama cesaretine sahip tüm Qyarışmacılardan buna yakışacak cesur ve yaratıcılık sınırlarını zorlayan bir atlayış ve orijinallik bekliyorum. Snowboard ya da kayakla kayıyor olabilirsiniz ama bize bunu bambaşka bir şeymiş gibi sunabilirsiniz” şeklinde veriyor.

Snowboard sporcusu Çiçek Güney “Yarışmacı çok etkileyici bir kostüme sahipse kötü bir düşüşe de yüksek puan verebilirim” ifadesini kullanırken Memet Güney de yarışmacının havada asılı kaldığı sürenin kendisini çok etkileyebileceğini söylüyor.

 

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