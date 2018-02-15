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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Sofiane Feghouli'den hakem açıklaması
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Futbol
15.02.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli'den hakem açıklaması

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Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Sofiane Feghouli, sahada oynadığı bölgeden çok takıma katkı vermenin önemli olduğunu belirtirken, "Önemli olan oynadığım pozisyon değil, topla buluşmak ve topla oynamak. Nerede olursa olsun takım arkadaşlarıma yardım etmeyi ve takım halinde oynamayı istiyorum. Her yerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.

"KASIMPAŞA MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Ligde tüm maçların önemli olduğunu söyleyen Cezayirli futbolcu, "Oynadığımız tüm maçlar önemli. Antalyaspor maçını kazandık ve önümüzde Kasımpaşa maçı var. Motivasyonumuzu üst seviyede tutarak Kasımpaşa maçını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"RAKİPLERDEN ÇOK KENDİMİZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"
Şampiyonluk yarışının son maça kadar süreceğini belirten Feghouli, "Şampiyonluk yarışı sonuna kadar rakipler arasında geçecek ve son maça kadar da belli olmayacak. Rakiplerden çok kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi maçlarımızı değerlendirmeliyiz. Böylece lig sonunda şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN İŞLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIĞINI DÜŞÜYORUM"
Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor maçının son anlarında kırmızı kart gören Belhanda ve hakemler için de Feghouli, "Açıkçası hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Art niyet aramıyorum. Maç sonunda yorgun olabilir, tek sarı kartla bitirebilirdi. Ama bu futbol, böyle şeyler olabilir. Hakemlerin işlerini en iyi şekilde yaptığını düşüyorum. Belhanda'nın olmaması bizi etkileyecektir ama biz 22 kişiyiz ve maça çıkarak en iyisini vereceğiz" açıklamasını yaptı.

 

 

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