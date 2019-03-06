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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
06.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli'den flaş karar

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Sofiane Feghouli'den flaş karar

Cezayirli yıldız, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli getirmesi halinde Körfez ülkelerine transfer olma hakkından vazgeçti.

"Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Burada mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" diyen 29 yaşındaki futbolcu, yönetime 2022 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayacağı mesajını verdi.

Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.

3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var. Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip. Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.

Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Ayrılmayı düşünmüyorum. Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti.

Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Devre arası Rodrigues'in satışına onay veren Fatih Terim de Feghouli'nin takımda kalması için yönetime rapor sunmuştu.

Manuel Fernandes kadro dışı kaldı Galatasaray...
Manuel Fernandes kadro dışı kaldı! Galatasaray...

Feghouli kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu...

 

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