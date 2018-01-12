Sofiane Feghouli, Igor Tudor için çarpıcı itiraf!

Galatasaray’a sezon başında West Ham United’dan büyük umutlarla transfer edilen ve çıktığı 11 lig maçında 3 gol atıp 3 de asist yapan Sofiane Feghouli, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısında kendisini en çok taraftarların sevindirdiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, “Kesinlikle harika bir taraftarımız var. Futbola ve takıma olan aşkları inanılmaz. Beni de çok iyi karşıladılar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum” dedi.

“NDİAYE’Yİ YERDE BIRAKMAZDIM”

En büyük hayal kırıklığını ise Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek yaşadığını kaydeden Cezayirli kanat oyuncusu, “En başta hakemlerin de insan olduğunu ve hata yapabildiklerini unutmamamız lazım. Ben gördüğüm kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyorum. Bence çok büyük bir haksızlığa uğradım. O pozisyonda Ndiaye yerdeydi ve birileri birilerini itiyordu. Ben sadece takım arkadaşımı yerde gördüm ve dayanamadım. Onu o şekilde yerde bırakamazdım. Sadece arkadaşımı koruma amacıyla gittim. Aklımda başka bir şey yoktu. Takım arkadaşımı koruma içgüdüsüyle olmuş bir durum.

‘HATALAR BİZE ÇOK ZARAR VERDİ’

Yarın öbür gün bir takım arkadaşımın başına aynı olay gelse yine onu korumaya çalışırım. Bu durumda bana verilen 3 maçlık ceza çoktu. Başka oyuncular benzer olaylardan 1 maç ceza alırken bana çıkan 3 maç ceza beni çok üzdü. Bu olay geçmişte kaldı, unutuldu. Ama gördüm ki bu hatalardan ben ve takımım çok zarar görüyoruz. Artık hakemlerin de daha az yapması gerekiyor” dedi.

‘TAKIMA NE VERDİĞİM ÖNEMLİ’

Galatasaray’da mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, “Geldiğimde ufak bir sakatlığım vardı. Bu yüzden kademeli olarak formumu yükselttim. Daha sonra kırmızı kart cezası yüzünden 1 ay uzak kaldım.

Burada egodan daha çok takıma verdiğim katkı önemli. Yani sadece benim bireysel formum değil bahsettiğim, arkadaşlarıma verdiğim katkı önemli. Sadece atak değil, defans konusunda da ne kadar yardımcı oluyorum gibi. Takımın iyiliği için yaptıklarım, takıma artı olarak kattıklarım daha önemli” açıklamasını yaptı.

‘YARIŞTA İYİ BİR KONUMDAYIZ’

Feghouli, şampiyonluğa giden yolun uzun olduğunu belirtirken “İyi bir konumda olduğumuzu ve iddiamızı sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz. Rakiplerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe… Onlar da yarışın içinde. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şampiyonluğa doğru emin adımlarla gideceğiz” ifadelerini kullandı.

‘DURSUN ÖZBEK KALSIN İSTİYORUM’

Futbolcular olarak G.Saray’da yaklaşan seçim hakkında konuşmadıklarını ifade eden Feghouli, “Açıkçası kulübün geleceği için hangi aday iyi olacak, bir öngörüm yok. Ama Dursun başkan bizimle çok ilgileniyor. Sık sık gelip bizlerle görüşüyor. Ben başkanın kalmasını istiyorum” diye konuştu.

‘TUDOR’UN GÖNDERİLİŞİNDE OYUNCULARIN DA PAYI VAR’

Galatasaray’da görevine son verilen Tudor hakkında konuşan Feghouli, “Sezon başında takım tamamen yenilendi. Oyuncuların otomatik oynama refleksi olmamasının dezavantajını yaşadık. O yüzden Tudor’u ‘Şöyle iyiydi, şöyle kötüydü’ diye değerlendiremem. Herkes gibi onun da artıları, eksileri vardı. Birlikte 6 ay çalıştık. O süre içinde kendisi iyiydi. Son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle ayrıldı. Ancak sadece Tudor hatalıydı diyemeyiz. Çünkü sahada sadece teknik direktörler değil, oyuncular da oynamak zorunda. Sadece onun hataları nedeniyle gönderildiğini düşünmüyorum. Burada oyuncuların da payı olabilir” dedi.