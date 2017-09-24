Sofiane Feghouli: Elhamdülillah

Fark yaratmak için buraya geldiğini söyleyen Feghouli, "Maçtan önce dediğim gibi ben takıma yardımcı olmak, maksimum faydfa sağlamak için buradaydım. Gol attım, çok güzel oldu. Bu, zafer için önemliydi. buraya gelen taraftarlarımıza destek olmak için önemliydi. Maç 90 dakika, biz planlarımızı yaptık, ona göre oynadık. Olabildiğince ittik Bursa'yı. İkinci yarıda daha çok baskı yaptık ve Bursa geriledi." diye konuştu.

Süper Lig'de ilk çektiği şutun gol olduğu hatırlatılan Cezayirli yıldız buna cevap olarak sadece "Elhamdülillah" dedi.