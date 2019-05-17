Sofiane Feghouli: 'Baskı Başakşehir'in üzerinde olacak'
Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında sezonun en önemli maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, karşılaşmaya inanılmaz derecede motive olduğunu söyledi.
Bu sabah yapılan antrenman basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu şöyle konuştu:
"Türkiye Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyum, Galatasaray'a geliş amacım da kupalar kazanmaktı ve bunu başardım. Başakşehir maçı için sabırsızım ve inanılmaz derece motive durumdayım. 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız ve baskı onların üzerinde olacak. Umuyorum ki bu maçı alacağız.
Çok sabırsız ve motive şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın önünde final oynayacağız! Başakşehir ile aynı puandayız ama taraftarlarımız rakip üzerinde baskı kuracak. Maça kadar dinlenip, hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. İnanıyorum ki kazanacağız.
Bu sene sakatlık yaşamadım ve o yüzden takımla daha fazla maça çıktım. Daha fazla verim aldığımı söyleyebilirim. Sezon başında oynamasam da kendimi bırakmadım, mücadelemi devam ettirdim. Yaşın da getirdiği olgunluk var tabi, artık 29 yaşındayım. Bunların performansımda önemli olan faktörlerdi."
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