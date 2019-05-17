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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.05.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli: 'Baskı Başakşehir'in üzerinde olacak'

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Sofiane Feghouli: 'Baskı Başakşehir'in üzerinde olacak'

Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında sezonun en önemli maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, karşılaşmaya inanılmaz derecede motive olduğunu söyledi.

Bu sabah yapılan antrenman basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyum, Galatasaray'a geliş amacım da kupalar kazanmaktı ve bunu başardım. Başakşehir maçı için sabırsızım ve inanılmaz derece motive durumdayım. 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız ve baskı onların üzerinde olacak. Umuyorum ki bu maçı alacağız.

Çok sabırsız ve motive şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın önünde final oynayacağız! Başakşehir ile aynı puandayız ama taraftarlarımız rakip üzerinde baskı kuracak. Maça kadar dinlenip, hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. İnanıyorum ki kazanacağız.

Bu sene sakatlık yaşamadım ve o yüzden takımla daha fazla maça çıktım. Daha fazla verim aldığımı söyleyebilirim. Sezon başında oynamasam da kendimi bırakmadım, mücadelemi devam ettirdim. Yaşın da getirdiği olgunluk var tabi, artık 29 yaşındayım. Bunların performansımda önemli olan faktörlerdi."

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