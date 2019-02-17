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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.02.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli: "Arkadaşlarım sayesinde 3 gol attım"

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Sofiane Feghouli: "Arkadaşlarım sayesinde 3 gol attım"

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 4 - 1 yendiği maçta hat-trick yapan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, " Takım arkadaşlarımız olmasaydı, bu golleri atamazdım" dedi.


Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu, puan olarak Medipol Başakşehir'in arkasında olduklarını belirterek, "Onları takip ediyoruz. Bundan sonra kolay olan maç olmayacak, zor olacak. 1-0 yenik durumdaydık, 4-1 ile geriden gelmesini bildik. Bu da takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu vurgulayan Feghouli, "Bu gollerden dolayı çok mutluyum. Öncelikle aileme, eşime ve bütün yakınımda olan insanlara bu golleri armağan etmek istiyorum. Taraftarlarımızı da es geçmemek gerekiyor. Her zaman bize destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Bunu sadece ben değil, biz takım olarak, Galatasaray olarak bu golleri attık. Takım arkadaşlarımız olmasaydı, bu golleri atamazdım. Özellikle Belhanda, Onyekuru ve Donk pasları verdi. Onların sayesinde ben de 3 gol attım" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz deplasmanında oynayacakları Benfica maçıyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "İlk maçı detaylardan dolayı kaybettik. Biz kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de onları orada yenebiliriz. Onlar da iyi bir takım biz de iyi bir takımız. Sonuçta orada da yenebiliriz" dedi.

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