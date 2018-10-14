Soçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSoçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu
GeriSpor Soçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
14.10.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

Soçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Rusya ile karşı karşıya... 20. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Neustadter attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Rusya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda kalemizde ikinci golü gördük. Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Cheryshev düzgün vuruşla 79. dakikada top ağlara gönderdi. 2-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli Takım alt lige düşmemek için son maçını 17 Kasım'da İsveç ile oynayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI 

17'nci dakikada Rusya tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Fernandes ortaladı. Arka direkteki Dzyuba'nın kafa vuruşu kaleci Sinan Bolat'ta kaldı.
20'inci dakikada kullanılan kornerde top Dzhikia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Neustadter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
36'ncı dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut'un şutu farklı şekilde auta gitti.
45'inci dakikada Okay'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
56'ncı dakikada hızlı gelişen Rusya atağında Ionov'un ortasında Dzyuba'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
61'inci dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan yaptığı ortada top Neustadter'den sekip Cenk'in önüne düştü. Cenk'in vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.
62'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden şutu auta gitti.
66'ncı dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta top sol kanada açıldı. Çağlar'ın ortasında Rusya savunmasına çarpan topu kaleci Guilherme topu sonda çelmeyi başardı.
78'inci dakikada Rusya farkı ikiye çıkardı. Kaleci Guilherme'nin başlattığı atakta Golovin çizgiden içeri çevirdi. Cheryshev'in gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti.
83'üncü dakikada Cenk Tosun'un sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Guilherme'de kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup oldu. 

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Fişt Olimpiyat
HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka
RUSYA: Guilherme - Mário Fernandes, Neustadter, Dzhikia, Kudryashov, Gazinski, Zobnin, Ionov (Dk. 82 Kambolov), Golovin (Dk. 90+1 Poloz), Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Dzyuba
TÜRKİYE: Sinan - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali (Dk. 75 Ömer Bayram), Mahmut (Dk. 62 Berkay), Okay, Cengiz, Oğuzhan (Dk. 84 Yunus), Hakan, Cenk
GOLLER: Dk. 20 Neustadter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)
SARI KARTLAR: Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye) - Golovin (Rusya)

TÜRKİYE'YE YOĞUN DESTEK
A Milli Takım'ın Fişt Stadı'nda Rusya'ya konuk olduğu mücadelede Türk taraftarlar stadyumdaki yerlerini aldı. Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Dağıstan, Acaristan, Abhazya ve Kazakistan'dan gelen çok sayıda Türk asıllı futbolsever karşılaşmaya akın etti. Türkiye'ye ayrılan biletler kısa süre içerisinde biterken, 1100 ruble olan biletlerin karaborsada 5 bin rubleye satılması dikkat çekti.


RUSYA VE TÜRKİYE'DEN UEFA'NIN 'EQUALGAME' KAMPANYASINA DESTEK
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü maçında Türkiye deplasmanda Rusya'nın konuğu oldu. Mücadele öncesinde iki ülke UEFA'nın "EqualGame" kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda seremoniye çıkan oyuncuların tamamında '#EqualGame' hashtagini taşıyan bir levha bulundu. Daha sonra takım fotoğrafları çekilirken yine bu levhalara dikkat çekildi. Takım fotoğraflarının ardından iki ülke oyuncuları ve hakemlerle birlikte karma fotoğraf çekimi yapıldı.

Soçide hüsran Milli Takım, Rusyaya mağlup oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mick Schumacher babasının izinde

Mustafa Reşit Akçay'dan Aykut Kocaman'a özür

Obradovic: İkinci yarıda her şeyi değiştirdik

Soçi'de hüsran! Milli Takım, Rusya'ya mağlup oldu