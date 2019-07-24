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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
24.07.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart

Yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille'den 20 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bekleyen Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan ilginç bir transfer şartı daha geldi.

Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı'ya Lille ve Lazio kulüplerinin ilgisi artarak sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki oyuncuyla sürekli görüşerek motivasyonunu da artırmaya çalışıyor.

Bu arada Lille kulübü geçtiğimiz günlerde anlaşamadığı Trabzonspor'a yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Önceki görüşmenin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Başkan talimatı verdi Transfer... | Son dakika haberleri...
Başkan talimatı verdi! Transfer... | Son dakika haberleri...

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Lille'den 20 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği ayrıca Başkan Ağaoğlu'nun Lille kulübü yetkililerine, "Bu transferin gerçekleşmesini istiyorsanız 2650 adet forma almalısınız" diye farklı bir teklif yaptığı öğrenildi. Bir forma 200 liradan satılırken bu da ekstradan 530 bin TL anlamına geliyor.

Başkan ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde giymesi için Abdülkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını dünkü idmanda imzalattı. Ağaoğlu, "Açık artırmada satacağım ve geliri de kulübe bağışlayacağım" dedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspordan Yusuf Yazıcı için ilginç şart

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