Sneijder'in El-Gharafa heyecanı

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, yeşil sahaları özlediğini belirterek, "Tekrar futbol oynamak istiyorum ve kendimi buna hazır hissediyorum. El-Gharafa takımı bana bu fırsatı tanıyor. Oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar ekibinden iyi bir maaş alacağını söyleyen Sneijder, "Bir futbolcunun 33 yaşından sonra çok fazla futbol takımında forma giyme seçeneği yok. El-Gharafa'da daha fazla maçta forma giyme şansım yüksek. Kulüple yaptığım görüşmelerden mutlu ayrıldım. Takıma faydalı olabileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna girme olasılığının azaldığını dile getiren Sneijder, "Yine de milli takıma veda etmiyorum. Yeni gelecek milli takım teknik direktörü beni çağırırsa, oynamaya her zaman hazırım." şeklinde konuştu.

Katar temsilcisiyle yapacağı sözleşmenin detaylarından bahseden Wesley Sneijder, "Katar ekibiyle bir buçuk sene daha futbola devam edeceğim. Ondan sonra takım ile aramızdaki görüşmelere göre aynı takımda futbola devam edebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında forma giyebilmişti.