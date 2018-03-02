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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSneijder'den çarpıcı sözler... 'Galatasaray'a...'
Spor Arena Sneijder'den çarpıcı sözler... 'Galatasaray'a...'
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Spor Arena
02.03.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Sneijder'den çarpıcı sözler... 'Galatasaray'a...'

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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Wesley Sneijder, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray formasını uzun bir dönem giyen Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder, TRTSpor kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İşte Sneijder'in açıklamaları:

"Galatasaray'da mükemmel zaman geçirdim. Kulübü ve taraftarları özlüyorum. Türkiye'de insanlar inanılmazdı. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar."

"Galatasaray'a dönmeyi çok isterim. Belki yönetici olarak belki futbolcu olarak."

"Ben Galatasaray ailesinin bir üyesiyim ve bu hiç değişmeyecek. Kalbiniz bir kez sarı ve kırmızı renkler için atarsa bunun devamı geliyor."

"En unutamadığım maç Fenerbahçe'ye 2 gol attığımdı. Unutamadığım teknik adam da Mustafa Denizli."

“Dürüst olmayan sürekli yalan söyleyen kişileri sevmiyorum. Yeni başkanın benim hakkımda sözleri çok hoşuma gitti."

“Dünya Kupası konusunda burada bir toplantıya katıldım. Çok profesyonelce çalışmalar vardı açıkcası şaşırdım. Burada en büyük avantaj ulaşım. Bir stadyumdan diğerine 20 dakikada geçebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir Dünya Kupası olacaktır."

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