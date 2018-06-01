Sneijder'den Abdurrahim Albayrak'a telefon
Abdurrahim Albayrak'la görüşen Hollandalı yıldız, "G.Saray formasını yeniden giyebilmek için boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi. Başkan Cengiz konuyu Fatih Terim'le konuşacak.
Sezon başında G.Saray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.
33 yaşındaki futbolcunun, "G.Saray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.
BAŞKAN CENGİZ SICAK BAKIYOR
Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Cengiz'e iletti. Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.
G.Saray'dan sonra gittiği Nice'de bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, devre arasında Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olmuştu.
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