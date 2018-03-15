Sneijder'dan milli takım açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriSneijder'dan milli takım açıklaması
Futbol Sneijder'dan milli takım açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
15.03.2018 - 19:31, Son Güncelleme:

Sneijder'dan milli takım açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sneijder'dan milli takım açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma Hollanda seyircisi önünde veda etmek istediğini söyledi.

Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a konuşan 33 yaşındaki Sneijder, "Milli takıma Hollanda taraftarı karşısında veda etmeyi çok isterdim. Arjen Robben'e verilen veda imkanı bana da verilse yerinde olurdu. Bu benim kafama takılıyor." dedi.

Sneijder, "Milli takımdan ayrıldığımı açıkladıktan sonra aklıma, ilk defa Portekiz'e karşı oynadığım ve ayrıca Ronald Koeman'ın yönetiminde olduğu Ajax takımında ilk forma giydiğim anlar geldi. Son maçımı da Koeman yönetiminde 26 Mart'taki hazırlık maçında Portekiz'e karşı giyebilseydim ne kadar güzel olurdu. Fakat bu maç kendi taraftarımız karşısında değil Portekiz'de oynanacak." ifadelerini kullandı.

Son 15 yıldır kesintisiz milli takımda bulunduğunu anlatan Sneijder, "Milli takımda en fazla forma giyme rekoru bana ait. Sadece kendim için değil hayranlarıma layık bir şekilde milli takıma veda etmem yerinde olurdu. Zorluk çıkarmayacağım, artık ne ise o olsun." diye konuştu.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, yaklaşık iki hafta önce milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Brose Bamberg Anadolu Efes maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Avrupa Ligi

Derbi için inanılmaz bahis! 1’e 6000 oran verdiler

Heynckes: 'Böylesini dünyada görmedim'

Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar