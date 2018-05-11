Sneijder transferinde flaş gelişme! Karar...
Galatasaray kulübünün başkanı Mustafa Cengiz, Wesley Sneijder’in transferiyle ilgili olarak, “Gitmesini ben istemedim. Geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli” açıklamasını yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili açıklamalar yaptı.
TRT Spor’a konuk olan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Sneijder’le ilgili bir soru üzerine, “Sneijder’in gitmesini ben istemedim. Çocuğunu Türkiye’de büyütmek istiyordu. Türk futboluna katkıda bulunabilirdi. Ücret konusunda da ‘yarı yarıya düşürürüm’ demişti. Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli. Winner (kazanan) bir oyuncu olduğu için sahada kötü oynaması onu yıpratır. Transfer konusunda Fatih Terim’in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz” cevabını verdi. (Fanatik)
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