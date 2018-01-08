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Sneijder imzayı attı

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Bülent Uygun yönetimindeki Al Gharafa takımına transfer olmasının ardından ilk kez yeni hocası ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber
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Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımıyla sözleşme imzalayan ancak beklentilerin altında kalarak Fransa Lig'inde ilk yarının en kötü 11'ine seçilen Wesley Sneijder, Bülent Uygun yönetimindeki Katar ekibi Al Gharafa'ya transfer oldu.

Katar'da kulüp yöneticilerinin hava alanında karşıladığı Hollandalı yıldız, resmi imzayı atmasının ardından yeni hocası Bülent Uygun ile bir araya geldi.

Resmi sözleşmeye imzayı atan Sneijder, ''Kariyerimde hep eşsiz deneyimler yaşadım. Bülent Uygun’un özel talebiyle şimdi yeni bir yola çıkıyorum'' dedi.

Al Gharfa

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