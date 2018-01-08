Sneijder imzayı attı

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımıyla sözleşme imzalayan ancak beklentilerin altında kalarak Fransa Lig'inde ilk yarının en kötü 11'ine seçilen Wesley Sneijder, Bülent Uygun yönetimindeki Katar ekibi Al Gharafa'ya transfer oldu.
Katar'da kulüp yöneticilerinin hava alanında karşıladığı Hollandalı yıldız, resmi imzayı atmasının ardından yeni hocası Bülent Uygun ile bir araya geldi.
Resmi sözleşmeye imzayı atan Sneijder, ''Kariyerimde hep eşsiz deneyimler yaşadım. Bülent Uygun’un özel talebiyle şimdi yeni bir yola çıkıyorum'' dedi.