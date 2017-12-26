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Sneijder için Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da birçok başarı elde eden ve bu sezon başı Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'da 4,5 sene forma giyen ve 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Real Madrid gibi takımlara attığı gollerle hatırlanan Sneijder'in Fatih Terim'in geri dönüşüyle Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları ortaya atıldı.

Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, Fanatik'e konuşurken konuyla ilgili şunları söyledi:

Sneijder için Galatasaray açıklaması

- Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı.

- Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde... Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu.

- Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık. Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Herhangi bir kontakt sağlamadık.

- Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var. (Fanatik)

 

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