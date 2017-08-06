Sneijder bombası! Yeni takımı...

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu statüsünde kulüp arayan Wesley Sneijder'in yeni takımı netleşmek üzere.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Hollandalı yıldız futbolcunun Nice kulübüne transferi 1-2 gün içinde sonuçlanabilir. Fransız gazeteci Vincent Menichini de sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sneijder'in Nice kulübüyle anlaşmasını tamamlayabileceğini aktardı.
Hatırlanacağı üzere Nice Teknik Direktörü Lucian Favre, önceki günlerde yaptığı açıklamasında Wesley Sneijder'in transferiyle ilgilendiklerini ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.
Sneijder'in Nice'e transfer olması durumunda ilginç bir görüntü ortaya çıkacak. Bilindiği üzere Galatasaray, geçen sezon Nice'te oynayan Belhanda'yı kadrosuna katmış ve 10 numarayı Faslı futbolcuya vermişti.
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