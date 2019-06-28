Slovenya - Türkiye (CANLI)
A Milli Kadın Basketbol Takımı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup olan milliler, ilk maçında Macaristan'a 88-84 mağlup olan Slovenya ile karşılaşıyor.
Sırbistan'ın Nis kentindeki Sports Centre Cair Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 5'LER
Slovenya: Nika Baric, Shante Evans, Tina Jakovina, Teja Oblak, Annamaria Prezelj
Türkiye: Işıl Alben, Olcay Çakır, Tuğçe Canıtez, Cansu Köksal, Kiah Stokesiah Stokes
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