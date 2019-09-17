Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ilk karşılaşmaya çıkıyor. İlk mücadelede deplasmanda sahaya çıkacak olan temsilcimiz Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı ne zaman oynanacak, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco idmana katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi. Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.
Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı ne zaman saat kaçta?
Slovan Bratislava - Beşiktaş UEFA maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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