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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.09.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Grubunda avantaj elde etmek isteyen Siyah Beyazlı ekip, rakibi ile Avrupa Kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı öncesi önemli bilgiler

Kariyerinde ilk kez karşılaşacağı Bratislava karşısından 3 puan ile ayrılmak isteyen Beşiktaş, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jan Kozak ile taktik savaşı verecek olan Abdullah Avcı, en iyi ilk 11'ini sahaya sürecek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı için muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi bazı detaylar

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya konuk olacak. 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Tarihinde Türk takımlarıyla bir kez eşleşen Slovan Bratislava, 1996/97 sezonundan UEFA Kupası'nda karşılaştığı Trabzonspor'u evinde 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 4-1 kaybedip elenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş-Bratislava maçının muhtemel 11'leri şu şekilde olacak;

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhıkov, De Marco, Ljubıcıc, De Kamps, Drazic, Nono, Moha, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ AVCI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bugün deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma öncesinde Narodny Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Avcı ve kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Avcı, Beşiktaş'ın son 5-6 senesine bakıldığında, UEFA sıralamasında ülke puanını en yukarıya taşıyan, bu platformda önemli tecrübeleri olan bir kulüp olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın her kulvarda hedefinin olduğunu dile getiren Avcı, bugün de bunlardan bir tanesinin başlayacağını ifade ederek, "Umarım perşembe akşamı özellikle Bratislava için kendi ülkesinin değerli takımı, kendi liginde daha dominant bir top oynayan, topa sahip olan ve o anlamda rakiplerine üstünlük sağlayan bir ekip. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off'u öncesinde de bir iki sistemde değişiklik yapan biraz daha bekleyen, topu daha rakibe veren bir görüntüye sahipler. Avrupa'da kimle oynarsanız oynayın son derece sistemli takımlarla karşılaşacağız. İyi bir başlangıç yapabilmek perşembe akşamı hedeflerimizden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Atiba Hutchinson'ın uzun süre takımdan ayrı olduğunu ifade eden Avcı, Gazişehir Gaziantep maçında bu futbolcunun 35 dakika oynatıldığını, perşembe akşamı oynanacak müsabakada da aynı süre oynayabileceğini aktararak, "Yarınki karşılaşmada üç oyuncuda değişiklik olacak, geri kalan aynı devam edecek." şeklinde konuştu.

Avcı, perşembe akşamı oynanacak olan maçta Umut Nair'in takım kadrosunda olma ihtimalinin bulunduğu aktardı.

"RAKİPTEN DAHA FAZLA TOPA SAHİP OLACAĞIZ"

Oyun stiline ilişkin hücum ya da savunma gibi sınıflandırmanın doğru olmadığını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Önemli olan her ikisini de doğru yapabilmek, hatta topun havada ve dışarda olduğu bölümü bile hesaplayarak hareket etmek en doğrusu olacak. Şunu söyleyebilirim; büyük bir ihtimalle biraz daha rakipten fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz."

KARİUS: "BU GRUPTAN ÇIKMAK ÖNCELİKLİ BEKLENTİMİZ"

Siyah-beyazlı takımım Alman kalecisi Loris Karius de perşembe akşamı Beşiktaş için yeni bir kulvarın başladığını belirterek, "Bu kulvarla ilişkin beklentilerimiz var öncelikli beklentimiz bu gruptan çıkabilmek, geçen sezon bu kulvarda gruptan çıkamamıştık. Bu sezon bunu gerçekleştirmek istiyoruz yarın da bunun ilk adımı olacak. Özellikle deplasmanda iyi bir başlangıç yapmak bizim adımıza çok önemli." diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi, yeni teknik direktör, yeni teknik ekip, oyun felsefesi ve çok sayıda yeni oyuncuyla bu sezona başlandığını kaydederek, başlangıçlarda kimi sıkıntıların yaşanabileceğini, ancak bu tür köklü değişiklikler sonrasında istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu, iyiye gidiş sürecinin de başladığını anlattı.

Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmada Beşiktaş'ın favori gösterildiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karius, favori kelimesinin kullanılmasının çok doğru bulmadığını, Slovakya liginin en büyük takımına karşı oynayacaklarını, rakibe çok saygı duyduğunu, ancak kazanan tarafın Beşiktaş olmasını umut ettiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardında, Siyah-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanına çıktı. Antrenman esnasında teknik direktör Avcı, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Filip Holosko ile sohbet etti.

SLOVAK TAKIMLARIYLA 12. KARŞILAŞMA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe akşamı Slovan Bratislava ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve Slovak takımları arasındaki 12. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 11 maçın 5'ini Türk, 5'ini de Slovak ekipleri kazandı, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Türk takımlarının 19 golüne, Slovak ekipleri 10 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇ YAPTI

Beşiktaş, Slovakya temsilcileriyle Avrupa kupalarında bugüne dek 4 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda Kupa Galipleri Kupası birinci turunda eşleştiği Kösice'ye ilk maçta 2-1 yenilirken, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı organizasyonda 1998-1999 sezonunda ilk turda Spartak Trnava ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçı 3-0 kazandı, deplasmandaki müsabakayı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

SLOVAN BRATİSLAVA, TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞTI

Slovan Bratislava, Avrupa kupalarında daha önce Türkiye'den sadece Trabzonspor ile eşleşti.

Trabzonspor ile 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen Slovakya temsilcisi, evindeki ilk maçı 2-1 kazanırken, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 4-1 yitirdi.

TÜRK-SLOVAK TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve Slovak takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç
1993-94 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş-Kösice 1-2 / 2-0
1995-96 Intertoto Kupası Bursaspor-Kösice 1-1
1996-97 UEFA Kupası Trabzonspor-Slovan Bratislava 1-2 / 4-1
1998-99 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş-Spartak Trnava 3-0 / 1-2
2005-06 Intertoto Kupası Osmanlıspor (Ankaraspor)-Dubnica 0-4 / 1-0
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Spartak Trnava 2-0 / 0-1

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