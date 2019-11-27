Slovan Bratislava, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Slovan Bratislava, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Slovak temsilcisi teknik direktör Jan Kozak yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yaptı.
Slovan Bratislava'nın basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktiğini gerçekleştirdiği bildirildi.
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