Slovan Bratislava Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, ilk grup maçında Slovenya ekibi Slovan Bratislava ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın konuğu olacak. İlk grup maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Beşiktaş'ta hedef üç puan. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Beşiktaş, K Grubu'nda Slovakya'da 19 Eylül Perşembe akşamı, Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.
Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.
Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı.
GEÇEN SEZON GRUPTAN ÇIKAMADI
Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etmişti.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle