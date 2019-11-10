Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması
GeriBasketbol Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
10.11.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması

Kostas Sloukas, Atatürk pankartını bilinçli şekilde tutmak istemediği iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile oynadıkları maçta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla sahaya çıkılan pankartı bilinçli olarak tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." ifadelerini kullandı.

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye, tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 5 yıldır bulunduğunu yineleyen Sloukas, şunları kaydetti:

"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Saygısızlık yaptığımın söylenmesini asla kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle