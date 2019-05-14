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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
14.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Sloukas: “Sakatlıkları mazeret olarak sunmamalıyız”

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Sloukas: “Sakatlıkları mazeret olarak sunmamalıyız”

Fenerbahçe Beko’nun Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Euroleague Final-Four öncesi takımda bulunan 4 sakat oyuncunun kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleauge Final-Four öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Yunan basketbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Bu sene yaptıklarımız için ve bugüne kadar 5 senedir yaptıklarımız için. Takımım adına da çok mutluyum. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdik. Belli zorluklar oldu, sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık ama takım olarak geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. 

“Sakatlıkları mazeret olarak sunmamalıyız” 

Sloukas, Final-Four öncesi Vesely, Datome, Kalinic ve Lauvergne’nin sakatlıklarından dolayı parkeye çıkamamalarının kendileri için bir mazeret olmaması gerektiğinin altını çizerek, “Takımı etkilediğini söylemek kolay değil. Bunu bir mazeret olarak sunmamalıyız. Cuma günü oraya gideceğiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Oradaki bütün taraftarların desteğinin de bizim arkamızda olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı. 

“Anadolu Efes, Final-Four'u hak ediyor” 

Sarı-lacivertli oyuncu, Final-Four’da karşı karşıya gelecekleri Anadolu Efes mücadelesini de değerlendirerek, “Bu tip karşılaşmalarda favori yoktur. Biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Anadolu Efes’in çok kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Final-Four’da olmayı kesinlikle hak ediyorlar. Bir takım için kesinlikle favori diyemem. Şansın da bu eşleşmede önemli bir payı olacak” diye konuştu. 

Sloukas, final maçlarının her zaman zor olduğunu da vurgulayarak, oyuncu grubu olarak finale kalabilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. 

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Sloukas: “Sakatlıkları mazeret olarak sunmamalıyız”

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