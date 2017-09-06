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Sliven Rallisi’nde büyük başarı

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın iddialı pilotlarından Adil Küçüksarı 1-3 Eylül tarihlerinde Bulgaristan Sliven Rallisi’nde boy gösterdi.

Hürriyet Haber
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CPM Yazılım ana sponsorluğunda yarışan Neo Motorspor takımından Küçüksarı, Balkan şampiyonasının 5’inci ayağı olan Sliven Rallisi’nde ERT2 klasmanında üçüncü oldu.

Balkan şampiyonasının 5’inci ayağı olan Bulgaristan Sliven Rallisi’nde Neo Motorspor adına, Mitsubishi EVO IX ile CPM Yazılım ana sponsorluğunda yarışan ve ERT2 klasmanında üçüncü olan Adil Küçüksarı yarış ile ilgili; “Sliven Rallisi bizim için oldukça zordu. Yarışın başında yaşadığımız motor arızası giderek büyüdü ve aracımızın motoru patladı. Bütün yaşadığımız bu aksiliklere rağmen yarışı mucizevi bir şekilde tamamlayarak Sliven Rallisi’nde ERT2 klasmanında üçüncü olduk. Ayrıca Balkan Ralli Şampiyonası’nda ERT2 klasmanında da ikinci sıraya yerleştik. Şimdi ise rotamızı evimiz İstanbul’a çevirdik. İstanbul Rallisi’nde takım olarak iyi bir derece kazanmak istiyoruz” dedi.

Sliven Rallisi’nde büyük başarı

Türkiye Ralli ŞampiyonasıAdil KüçüksarıBulgaristanSliven Rallisi
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