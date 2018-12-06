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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.12.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

Slimani zinciri kırdı! Avantaj Fenerbahçe'de

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Slimani zinciri kırdı! Avantaj Fenerbahçe'de

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 80. dakikada Islam Slimani'nin kafa golüyle 1-0 kazandı. İlk yarıda Sebastian Frey sakatlanarak yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Frey'in ayak bileğinde şişme olduğu kaydedildi. Genç kaleci Berke Özer, sarı-lacivertlilerde ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de görev aldı ve kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler galibiyete rağmen beklenilen performansı sergileyemedi. Giresun'da 18 Aralık'ta yapılacak rövanş sonrasında tur atlayan takım belli olacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan , Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Berke , Şener , Reyes , Yiğithan (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail , Isla , Mehmet Ekici , Barış Alıcı (Mahsun dk. 80 ?), Benzia , Frey (Eljif dk. 27 ), Slimani

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl , Emre , Aykut , Ferhat , Bahadır , Landel , Fatih (Kürşad dk. 88 ?), Kağan (Dauda dk. 67 ), Adama , Muhammet Reis , Azza (Hüsmani dk. 80 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)

Slimani zinciri kırdı Avantaj Fenerbahçede

 

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor karşısında 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maça göre ilk 11'inde 7 ismi değiştirdi.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Eljif Elmas yedekler arasında otururken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena kadroda yer almadı. Koeman, Kasımpaşa maçında 11'de oynayan Mehmet Topal'ı da maç kadrosuna dahil etmedi.

Koeman, bu isimlerin yerine ilk 11'de Berke Özer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Michael Frey, Diego Reyes, Yassine Benzia ve Yiğithan Güveli'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani ise Kasımpaşa maçında olduğu gibi Giresunspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

- Berke Özer'in ilk resmi maçı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başı Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

- Fenerbahçe ilk "taraftarsız oynama" cezasını çekti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası'nda aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti.

Geçen sezon Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi.

Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.

Slimani zinciri kırdı Avantaj Fenerbahçede

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey’in pasında ceza sahası içinde Slimani’nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış’ın önünde kaldı. Barış’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici’nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Slimani’nin şutunu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Eljif’in şutunu kaleci Anıl kornere çeldi.

66. dakikada Landel’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Azza’nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

81. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Slimani’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

87. dakikada sol kanattan Slimani’nin ceza sahası içine çevirdiği topta Eljif’in şutu kaleci Anıl’da kaldı.

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